Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali’nde iki başkent temsilcisi karşı karşıya geldi. TVF Başkent Spor Salonu’nda oynanan final müsabakasında Halkbank’ı 3-1 mağlup eden Spor Toto, kupayı ilk kez müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Şampiyon Spor Toto, kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı. Finalin en değerli ismi (MVP) Spor Toto’dan Wallace Leonardo De Souza seçildi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı

SPOR TOTO: Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel, Wallace, Kadir, İbrahim, Deniz İvgen (L), Murat (L), (Kemal, Nascimento)

HALKBANK: Efe, Hakkı, Walsh, Berger, Oğuzhan, Hernandez, Caner (L), Volkan (L), (Gökhan, Fatih Eren)

SETLER: 25-27, 25-18, 25-19, 25-17

SÜRE: 122 dakika (37′ 28′ 29′ 28′ )