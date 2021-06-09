Erkekler Açık Alan Süper Lig’de 5. gün maçları sona erdi

Gaziantep Hokey Sahası’nda 8 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ve 11 Haziran’a kadar sürecek ligin beşinci gününde, Plaza Hotel Peyas’ı 19-2 yenen Gaziantep Polisgücü, zirvedeki yerini korudu.
Gaziantep Polisgücü günün sonunda 13 puan ve 29 averaja ulaştı. Aynı puana sahip Nizip Zeugma ise 2. sıradaki yerini korudu.
Ligin beşinci gününde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Selçuklu Belediyespor-Nizip Belediyesi: 2-1
Alanya Yıldızlar-Osmaniye Hokey: 13-0
Gaziantep Polisgücü-Plaza Hotel Peyas: 19-2
Nizip Zeugma-Adana Hokey: 4-1
Organizasyon, yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek.