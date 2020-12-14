Erkek Milli Takımımız Avrupa ikincisi!

Artistik cimnastikte Türkiye'ye ilkleri yaşatan Erkek Milli Takımımız'ın madalya serisi dünkü bireysel alet finallerinde de devam etti. Takım halinde Avrupa 2'si olan Ay-Yıldızlılar'da İbrahim Çolak halkada altın, Ferhat Arıcan ise paralelde altın, kulplu beygirde de bronz kazandı.

Artistik cimnastikte Türkiye ilk Avrupa madalya sevincini 2008'de Ümit Şamiloğlu'yla yaşamıştı. Ardından 10 yıllık suskunluğu 2018'de İbrahim Çolak bozdu. 2019'da da Türkiye Ferhat Arıcan'la Avrupa Şampiyonası'nı (Bireysel) boş geçmedi. Hemen ardından gelen 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki çifte madalya alışkanlığından olsa gerek; Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası'na damgasını vurdu, bir kez daha tarihe geçti. Cumartesi günü takım halinde ilk kez kürsü başarısı gösteren ve Avrupa 2.'si olan 'Tarih Yazarlar'ı bu kez bireysel alet finallerinde madalyaları topladı. Bırakın şimdi, şampiyonaya hangi ülke katılmış vs... Siz; İstiklal Marşı'nı iki kez okutmuş 'Altın Çocuklar'ın neler başardığına, ne zorluk derecesi yapıp ne puanlar aldığına, performanslarına bir bakın!.. Biz FANATİK ailesi olarak tüm Türkiye gibi çok gurur duyduk. Emeği geçen herkese canı gönülden TEŞEKKÜRLER...

Çifte madalya

FERHAT ARICAN: Namıdiğer: Muhteşem Süleyman!.. İnanılmaz formdaydı. Daha elemelerde bunu gösterdi, karşılığında da şampiyonayı bireyselde 1 altın, 1 bronzla kapattı, ayrıca ilklere de imza attı. Paralel aletinde şampiyonluğu göğüsledi. 2019 Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata onu kürsüden etmişti ama bu kez 1.'liği kimseye bırakmayacağının sinyalini elemelerde vermişti. 6.6 zorluk derecesi olan -dünya ve olimpiyat seviyesi- üst düzey bir performansla 15.333 puanla finallere kaldı. Finalde de hiç vites düşürmedi, büyük hata yapmadan 15.100'le altını boynuna taktı. Ferhat ayrıca paralelde Türkiye'ye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran isim oldu.

Sporcumuz bununla da yetinmedi paralelden önce çıktığı kulplu beygir aletinde Avrupa 3.'lüğüne uzandı. Bu da ilkti! Hem de Türk artistik cimnastiğinin belki de en zorlandığı aletlerin başında gelen kulplu beygirde ilk madalyamızı bize kazandırdı.

Halkanın kralı belli!

İBRAHİM ÇOLAK: Halkanın kralı... 2019 Dünya Şampiyonası'nda bizlere altın madalya sevinci yaşatan ilk isimdi. Pandemi sürecinde ameliyat olmuştu, yeni yeni ısınma turlarına çıkmıştı ki, Mersin'de de şaşırtmadı. Elemelerde çok rahattı finalde de zorluğu 6.0 derecelik bir performansa müthiş teknik puan da eklenince 15.000'le kariyerinde ikinci altın madalyasına uzandı. Halkadaki güçlü rakiplerin Avrupa'dan geldiğini düşünürsek, olimpiyat öncesi İbrahim Çolak için ayrıca bu şampiyona iyi de bir hazırlık oldu.

Takımı için çalıştı

AHMET ÖNDER: Paralel aletinde bizlere Dünya 2.'liği sevinci yaşatmıştı. Genel tasnif, yani tüm aletlerde başarılı performans sergileme potansiyeli yüksektir. Yer, atlama masası, ve barfikste finale kaldı. Maalesef kürsüyü göremedi. Özellikle madalyaya çok yakın olduğu barfikste düşme hatası yapınca, ilk 3'e giremedi. Aslında Ahmet Önder bu şampiyonada takım kürsüsü için müthiş çalıştı. Hatta başarılı olduğu paralel aletinde yoktu. Çünkü bir alette en fazla 3 sporcumuz yarışabiliyor. Ahmet de her alette başarılı olduğu için puan kazandırması için diğerlerinde mücadele etti. Sonuç da verdi. Türkiye takım halinde madalyaya uzandı. Bireyselde olmadı. Canın sağolsun. Ancak yılmak yok, önümüzde olimpiyat var. Ve sen bunu başarırsın...

Sakatlık olmasa daha madalya gelirdi

ABDELRAHMAN ELGAMAL: Şampiyonanın en şanssız ismiydi. Mısır asıllıydı, yaklaşık 3 yıldır Türkiye'ydi. Ancak ülkesi, bizim adımıza yarışmasına izin vermeyince, 1 yıl beklemek zorunda kaldı. Ve Elgamal milli formayla ilk Avrupa Şampiyonası'nda bizlere kendini tanıttı. Aslında elemelerde müthişti. Bu şampiyonada genel tasnif finali yapıldı ama elemelerde bu kategorinin lideriydi. Özellikle en yüksek puanı atlama masasında almıştı. Ancak takım finalleri öncesi yaşadığı sakatlık tüm planları bozdu. Tabii bu bireysele de yansıdı. Elgamal, yer, halka, atlama masası ve barfikste madalya arayacaktı. Ayak bileğinden dolayı yer, atlama masasından çekilmek zorunda kaldı. Moral bozukluğu da eklenince 23 yaşındaki sporcu hem halkada hem de barfikste madalyayı 4. sırada kalarak kaçırdı. Her şeye rağmen performansı, azmi gelecek için umut verdi.

Cumhurbaşkanı'ndan çifte kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan iki sporcumuzu da telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonları peş peşe geldi. Önce halka aletinde İstiklal Marşımızı okutan İbrahim Çolak'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen ardından paralel de Avrupa şampiyonu olan Ferhat Arıcan'ı da daha teri kurumadan arayarak tebriklerini dile getirdi.

Hatice Yücel