Kemer ilçesinde gerçekleştirilen, 17 ülkeden 16’sı erkek, 11’i kadın olmak üzere 27 takımın katıldığı Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası’nın dördüncü gününde erkekler son 16 turunda Türkiye, Polonya ile karşılaştı.

Mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan Ay-Yıldızlı ekip, çeyrek finale çıkma fırsatını kaçırdı. Erkek Milli Takımı, bugün Çekya ile klasman maçında karşılaşacak. Polonya’nın yanı sıra erkeklerde Almanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Ukrayna, Hırvatistan, Hollanda ve Rusya, çeyrek finale adını yazdıran takımlar oldu.

A Grubu’ndaki son maçında Almanya’ya 3-0 yenilen Kadın Milli Takımı ise grup maçlarını galibiyet sevinci yaşayamadan tamamladı.

Kadın Milli Takımı, klasman maçlarında mücadele edecek. Şampiyona, 23 Ekim’de sona erecek. (AA)