Erkek Milli Boks Takımı’nın Kastamonu kampı sona erdi

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu’daki Kadıdağı Kamp Merkezinde yapılan çalışmalara 7 sporcu katıldı. Milli takım antrenörlerinden Levent Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada başarılı olabilmek için uzun süredir çalıştıklarını belirtti.

Şampiyonaya hazır olduklarını ifade eden Yaman, "Sporcularımız şampiyonaya iyi hazırlandı. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Sporcularımızın performansı çok iyi. Çalışmalar başarılı geçti. Şu anda tek hedefimiz ülkemize madalya getirmek. Bunu başarmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Yaman, şampiyona için yarın Rusya’ya hareket edeceklerini kaydetti.

Milli boksör Bayram Malkan ise kamp süreçlerinin verimli geçtiğini belirterek, "Şampiyonaya hazırız. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Dünya Şampiyonası’nda da şampiyon olmak istiyoruz." dedi.