Erkek Hentbol A Milli Takımı Yunanistan karşısında

Yarın TSİ 18.00'de başlayacak mücadele Lefkovrisi Belediyesi spor salonunda oynanacak. Maçı Sloven hakem çifti Bojan Lah, David Sok yönetecek.

Milli takım grubunda Makedonya'ya 31-27, İzlanda'ya da 33-22 mağlup olurken, Yunanistan milli takımı ise İzlanda'ya 35-21 yenilirken, Makedonya'yı 28-26 mağlup etti.

YUNANİSTAN İLE 18'İNCİ RANDEVU

Milli takım, Yunanistan ile ilk kez 17.12.1981 tarihinde Romanya'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda karşılaşırken, rakibini 32-19 mağlup etti. Milli Takım, Yunanistan ile 18'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 17 maçta milliler 12 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. 2019 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ve Yunanistan 2 maçta karşı karşıya geldi. Türkiye 2 maçtan da galip ayrıldı.

2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3'üncü grupta 4 puanla İzlanda 1'inci sırada yer alırken, 2 puanlı Makedonya ve Yunanistan 2 ve 3'durumda, milli takım ise puansız son sırada bulunuyor.

Hentbol Erkekler Milli Takımın maç programı şu şekilde:

10 Nisan 2019 18:00 Yunanistan - Türkiye (Kozani)

14 Nisan 2019 17:00 Türkiye - Yunanistan (Eskişehir)

12 Haziran 2019 00:00 Türkiye - Makedonya (Eskişehir)

16 Haziran 2019 19:00 İzlanda - Türkiye (Reykjavik )

DHA