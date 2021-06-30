Erkek Botoksu: Brotox

Botoks yaptıran erkek sayısı kadınların oranıyla arada uçurum var. Ancak günümüzde orta yaşlı, sağlıklı, beyaz yakalı çalışanlar daha genç görünmek için botoks tedavisine başvurabiliyor. Araştırmalara göre botoks yaptıran erkeklerin sayısı tüm dünyada artış gösteriyor.

Erkeklere özel botoks tedavisi: Brotox

Ayrıca brotox ile botoks hakkındaki yanlış anlaşılmalar erkekler arasında da zaman içinde kırılmaya başlıyor. Botoks hakkındaki ortak inanış yüzde donuk bir ifadeye neden olmasıdır. Oysaki tam olarak öyle değil. Botoks sadece yüzünüzün kırışmasına neden olan ve çok sık kullanılan kasları daha az hareket ettirilmesini sağlar. Böylece cildinizin kırışmasını geciktirir. Ayrıca erkeklere uygulanan brotoks tedavisi kadınlara uygulanan botoks tedavisine göre farklı özelliklere sahiptir. Erkeklerin kas yapısı ve güçlülüğüne göre brotox tedavisinin özel olarak planlanması gerekir. Etkisi 3-4 ay kadar sürüyor ve tekrarladıkça da etkisi uzamaya başlar.

Brotox tedavisinin avantajları neler?

Brotox geriye döndürülemez kalıcı bir işlem değildir. Bir kez denedikten sonra istenirse tekrarlanmayabilir. Yüzdeki donuk ifadenin sebebi ise botoks miktarının aşırı doz uygulanmasından kaynaklıdır. Bildiğiniz gibi her işin bir uzmanı var. Siz de botoks işlemini uzmanına yani plastik cerraha yaptırırsanız bu tarz donuk ifade sorunları ile karşılaşmazsınız. Yüz kası üzerine uzmanlaşmış bir doktor enjeksiyonu doğru kaslara uygular. Özellikle erkeklerde kullanılan dozlar yarıya indirilir. Amaç sadece çizgileri azaltmaktır, kadınlardaki gibi tamamen yok etmek değildir.

Artık kadınlar gibi erkekler de mutsuz görünmekten kurtulmak istiyorlar. Özellikle iş adamları ve politikacılar mutlu, huzurlu ve enerjik görünmek istiyorlar. Öfkeli ve agresif görünmemek için kaş aralarındaki dikey çizgileri ve dudak kenarlarındaki çizgileri gidermek istiyorlar. İşlemin çok kısa sürmesi, iz bırakmaması ve fark edilmez olması da erkeklere cazip geliyor.

Botoks güvenilir bir işlem midir?

Botoks sadece kırışık gidermede kullanılmıyor. Tıbbi birçok tedavide kullanılıyor. Migren ağrısına neden olan noktalara yapılan enjeksiyonla ağrıların sıklığı ve yoğunluğu kontrol edilebiliyor. Terleme tedavisinde de özellikle erkekler botoks yaptırmayı tercih ediyor. Özellikle koltuk altı ve avuç içi bölgesi için. Avuç içi ve parmak ucuna yapılan enjeksiyonların etkisi altı ay kadar sürer. Uyurken dişlerini sıkan ve gıcırdatan hastalar için de botoks tedavisi uygulanıyor. Çene köşesine enjekte edilen enjeksiyonla çiğneme kasları gevşetiliyor. Bu tür tedavilerde de botoks kullanılıyor olması erkeklerdeki önyargıyı kırmaya ve botoks tedavilerine olan güvenin artmasını sağlıyor.

Brotox iş hayatında prezantabl, enerjik ve daha pozitif bir etki yaratmak isteyen erkeklere özellikle tavsiye edilmektedir. Botoks enjeksiyonunun erkeksi ifadeyi koruyacak şekilde yapılması ve ilk bakışta kesinlikle anlaşılmaması gerektiğini unutmamalısınız. Alanında uzman isimler ve sağlık merkezi tercih edildiğinde son derece doğal bir görünüme kavuşulabilir.