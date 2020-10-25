Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu’da yeniden kampa girdi

Erkek Boks Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları için Kastamonu’da yeniden kampa girdi. Türkiye Boks Federasyonu'nun Kadıdağı Kamp Merkezi’ndeki çalışmalarına Ankara’da yapılan performans testi arası veren milli takım, bu aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı.

Erkek Milli Boks Takımı Başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine, performans testi sonuçlarına göre boksörlerin iyi durumda olduğunu söyledi. Performans testi sonuçlarından memnun olduklarını aktaran Nunez, "Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları kapsamında ağustosta çalışmalara başladık. Gidişattan memnunum. Teknik ve taktik antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Pandemiden sonra 6 ay sporcular evde kaldı. Bu sürede evde çalışabildikleri kadar çalıştılar. Adım adım daha iyi seviyeye geliyoruz." diye konuştu.