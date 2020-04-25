Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Adana Demirspor'un deneyimli oyuncu Erkan Zengin, TRTSPOR kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erkan Zengin, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söylerken şampiyonluk yarışında da eski takımını değil Başakşehir'i avantajlı gördüğünü söyledi.

Koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını evde sürdürdüğünü belirten Erkan Zengin, "Takım antrenmanı çok farklı ve bireysel çalışmalardan iyi verim alınamıyor. Genellikle ayak tenisi ile zaman geçiriyorum." dedi. 34 yaşındaki futbolcu, takımın 2 Mayıs’ta toplanmasına karar verildiğini açıkladı.

"Adana Demirspor’un Süper Lig’e çıkacağına inanıyorum"

Erkan Zengin, Adana Demirspor’un Süper Lig şansıyla ilgili de “Şu an için kesin bir şey söylemek gerçekten çok zor. 2 aydır futbol oynamıyoruz. Takımların bir hazırlık dönemi geçirmesi lazım. Kimseyi favori olarak görmüyorum burada en iyi hazırlanan 6 maçı götürür ama ben Adana Demirspor’la Süper Lig’e çıkacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“Kulüp başkanımız ve hocamızın etkisi çok büyük”

Adana Demirspor’u tercih etmesinde kulüp başkanı ve hocanın çok büyük etkisi olduğunu dile getiren Zengin, “Çok ateşli bir taraftarı var bu da gerçekten büyük bir etken oldu. Bu takımın içindeki sahiplenme ve transferler de önemli. Burada inanılmaz bir organizasyon vardı.” dedi.

“Ibrahimovic’le konuştuk”

Ibrahimovic’le de çok yakın dost olduğu bilinen Erkan Zengin yıldız golcüyle ilgili “İsveç’te Hammarby ile antrenmanlara çıkıyor. Gayet iyi durumda kendisi. Pozitif bir insan ve beni her zaman güldürüyor. Gerçekten de hiçbir egosu yok. Belki bizim egomuz daha fazladır ondan. Ben çok seviyorum onu.” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor’a gittiğime hiç pişman olmadım”

Geçtiğimiz yıllarda transfer döneminin gözde isimlerinden biri olan orta saha oyuncusu, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında yaşanan krize de açıklık getirdi.

“Fenerbahçe ile bir protokol imzalamıştık o ara ben İsveç’e gitmiştim. Eskişehirspor da beni arayıp Trabzonspor’a gideceğimi söyledi. Bende bu karara hiçbir şey yapamadığımı Fenerbahçe’ye söyledim. O yüzden Trabzonspor ile anlaştım ve orada mutluydum. Trabzonspor’a gittiğime hiç pişman olmadım.”

"Maçlar seyircisiz oynanırsa aralarında Başakşehir’i favori olarak görüyorum"

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Erkan Zengin “Maçlar seyircisiz oynanırsa aralarında Başakşehir’i favori olarak görüyorum. Çünkü taraftarı olan takımlar bundan etkilenecektir. Geçen sene taraftar baskısından dolayı Galatasaray derbisinde yapamadılar. Trabzonspor’un da büyük bir taraftarı var o da bundan etkilenebilir.” diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu Messi mi Ronaldo mu yoksa İbrahimovic mi sorusuna tabii ki İbrahimovic şeklinde cevap verdi. Ayrıca Jimmy Durmaz’la da çok iyi arkadaş olduğunu vurgulayan Erkan Zengin, “Jimmy ve Ibrahimovic’in olduğu karantina evi de süper olurdu” dedi.