Erkan Zengin şok yaşadı!

Adana Demirspor’a devre arasında Karagümrük’ten gelen Erkan Zengin de hocası Cüneyt Dumlupınar gibi geçen sezon İstanbul ekibinde yer almıştı. İlk yarıda Karagümrük’te oyuncu-teknik direktörlük de yapan Erkan, bu kez Kırmızı- Siyahlılar’a rakip oldu. Gurbetçi yıldız ilk penaltı atışını gole çevirse de kaybetmenin hüznünü yaşadı, Süper Lİg’e geri dönme fırsatını kaçırdı.

Sihirli dokunuş

Devreyi geride bitiren Adana Demir’de ikinci yarının başında oyuna giren Berk ile Dibba beraberliği getiren isimler oldu. Berk’in pasında Dibba, Barış Başdaş’ı geçip skoru dengeledi, ancak penaltılar sonrası Demirspor Süper Lig’den oldu.

Kader anında Aykut damgası

Dakikalar 120’yi gösterirken Adana Demirspor ceza alanının hemen önünde serbest vuruş kazandı. Topun başına Erkan geçti. Enfes şutu çatala giderken Karagümrük’ün başarılı kalecisi Aykut Özer 90’dan yaptığı kurtarışla gecenin kaderini belirledi.