Erkan Zengin 2 gol attı, kendini alkışlattı

Cüneyt Dumlupınar ile yolları ayırdıktan sonra Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma sürpriz bir karara imza atmıştı, takımın kaptanı Erkan Zengin’i teknik direktörlük görevine getirdiğini açıklamıştı. Erkan Zengin, antrenör-oyuncu olarak ilk maçına Osmanlıspor mücadelesiyle çıktı. 34 yaşındaki futbolcu 2-0 kazandıkları karşılaşmaya damga vurdu. İç sahadaki karşılaşmada müthiş bir performans ortaya koyan Erkan, 81. dakikada kendisini oyundan alıp, taraftarlara alkışlattı. Tribünlerde dakikalarca “Erkan Zengin” tezahüratları yapıldı. Spor kamuoyunda haftanın en çok konuşulan olayına imza atan Erkan, geçen sezon da takımının 1.Lig’e çıkmasında büyük rol oynamıştı.

Kocaman ve Şimşek...

Erkan Zengin’in önceki gün gösterdiği performansın bir benzerini ise 2000 yılında antrenör/oyuncu iken Aykut Kocaman yapmıştı. Kocaman, İstanbulspor forması ile ikinci yarıda oyuna girip Trabzonspor filelerine 3 gol göndermişti. 2011-2012 sezonunda ise Beşiktaş ve Fenerbahçe’den hatırladığımız Yusuf Şimşek, Turgutluspor’da antrenör/oyunculuk yapmıştı.