Erkan Yalçın: Yüzmede bir tarihe tanıklık ediyoruz

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada Yüzme Milli Takımı’nın aldığı başarılarla tarihte bir ilkin yaşandığını belirterek, "Yüzmede bir tarihe tanıklık ediyoruz." dedi. Kazanılan başarılarının gelecekteki başarıların habercisi olduğunu ifade eden Yalçın, "Bu sporcularımızda çok büyük emek var ve şu an görüyoruz ki verilen emeklerin karşılığı başarıyla taçlanıyor. Millilerimiz elde ettikleri başarılarla ’eskiden katılımcıydık şimdi yarışmacıyız’ mesajı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarıların sistemli ve çok çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Yüzücülerimizin dereceleri artık uluslararası anlamda takip ediliyor. Biz çalışmaya ve kendimizi geliştirerek yüzme sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Yüzme branşının sporcu havuzunu genişletmek ve bütün çocuklarımıza yüzme sporunu öğretmek için çalışıyoruz. Altyapımızdan çıkan sporcularımız bizi daha da ileriye taşıyacak. Bunu biliyoruz."

"Verdiğimiz sözleri bir bir gerçekleştiriyoruz"

Yalçın, Avrupa Kısa Kulvar müsabakalarıyla eş zamanlı 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali müsabakalarını yaptıklarını ve organizasyona bin 500 sporcunun katıldığını dile getirdi.

Yüzmenin sporcu "havuzunda" bulunan gençlerin artık örnek alabileceği Avrupa’da çok büyük başarılara imza atmış ağabey ve ablalarının olduğunu vurgulayan Yalçın, "Üç sene önce verdiğimiz sözleri bir bir gerçekleştiriyoruz ve üzerimizde bulunan büyük sorumluluğun farkındalığı ile önümüze daha büyük bir öz güven ile bakıyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin uluslararası platformlarda yüzmede söz sahibi olmasının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Bunun devamının geleceğinden de şüphemiz yok. Çalışmaya devam edeceğiz. Altyapımız yüzmenin geleceği. Biliyoruz ki geleceğin milli sporcuları, şampiyonları bu altyapı havuzundan çıkacak. Biz de o nedenle havuzumuza yani sporcu havuzumuza büyük önem veriyoruz. Havuzumuzu ne kadar geniş tutarsak yüzme sporunun temelini de o kadar sağlamlaştırırız. Hedefimize de sağlam adımlarla mümkün olan en kısa sürede ulaşırız."