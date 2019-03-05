Erkan Yalçın: Yüzme, olimpiyat demektir

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Türkiye’de yüzme kültürünün inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Yüzme kültürünün oluştuğunda Türkiye’nin önemli noktalara geleceğini savunan Erkan Yalçın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de şu anda 85 civarında yapılan, 65 de teslim edilmiş havuz olduğunu vurgulayan Yalçın, "Ülkemizde yüzme kültürünün inşa edilmesi gerekiyor. Yüzme, olimpiyat demektir. Olimpiyatlarda yüzme 38 madalya veriyor. Bu sebeple olimpik bir branştır." ifadelerini kullandı.

Federasyonda yüzde yüz değişim yaşandığını ve yüzme sporunu inşa ve ihya etmek amacıyla göreve geldiklerini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunlar muazzam imkanlar, bu imkanları değerlendirmek gerekiyor. Bu havuzlar içerisine o çocukları koymamız, onları yetiştirmemiz gerekiyor. 82 milyon içerisinden dünyaya mesaj verecek elbette çocuklar çıkacaktır. Biz de bu uğurda ne yapmamız gerekiyorsa onları yapmaya hazırız. Çünkü güçlü ve büyük Türkiye’ye yaraşır bir şekilde, devletimizin emanetini milletimize ulaştırma anlamında bizim de asli görevimiz olduğunu düşünerek bu işin en iyisini yapmakla mükellefiz."

- "Kendi insanımıza gereken değeri veriyoruz"

Erkan Yalçın, yüzme branşı için en iyisini yapmak üzere ilerlediklerini belirtti.

Yüzme konusunda iyi bir altyapı kurduklarını ve buna çok değer verdiklerini vurgulayan Yalçın, "Altyapıyı daha güçlendirmeye çalışıyoruz. Piramitin altını doldurmaya çalışıyoruz. Kendi sporcularımıza, kendi antrenörlerimize, kendi insanımıza gereken değeri veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı konusunun federasyondaki en büyük değişim olduğunu savunan Yalçın, şunları aktardı:

"Bakanlığımızın ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi var. Bu proje kapsamında zaten herkes havuzlara indiriliyor. Onun haricinde bizim bakanlıkla beraber hareket ettiğimiz kendi projelerimiz var. Bu projeler dahilinde bizim Türkiye’deki bütün havuzlarda, bütün illerde mevcut şekilde antrenörlerimiz var. Ve onları yetiştirmek üzere hazır bekliyoruz."

- "Okullardaki çocuklarımız havuzlara indireceğiz"

Erkan Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının protokolü çerçevesinde öğrencileri havuzlara indireceklerini kaydetti.

Okullarla entegreli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Yalçın, "Özellikle ilkokuldan itibaren yüzme zorunlu ders olacak diye bir söylenti var. Bunun beklentisi içerisindeyiz. İşte altyapımızı o zaman netleştireceğiz. Geldiğimiz gün altyapı sayısı 221 iken bügün 2855 olmuş. Biz bununla övünüyoruz ama bu yeterli değil. Olmamız gereken yerin 10 binler olması gerekiyor. Onun için bu konularda gereken hassasiyeti gösteriyoruz ve altyapımız ona göre kuruyoruz. İnşallah gelecekten umutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

2023 yılında hedeflerinin altyapıyı 10 binlere taşımak olduğunu belirten Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı, şöyle konuştu:

"Altyapı ne kadar yoğun gelirse, yukarıya o kadar insan taşırsınız. Üste taşıdığınız adamları da üniversite seviyesinden sonra tutabilirseniz, onları yüzdürmeye devam ettirirseniz bu böylelikle genişleyerek devam edecektir. Ama altyapıyı sağlam kurmayıpta yukarıya doğru çıkmaya çalışırsanız, elbette yarı yolda kalırsınız."

- "2024 ve 2028 Türkiye’nin ayak sesleridir"

Erkan Yalçın, Türkiye’nin, 2024 ve 2028 olimpiyatlarında çok başarılı olacağını savundu.

2020 olimpiyatlarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Yalçın, "2020’de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek durumundayız. Ülkemize yaraşır şekilde temsil edeceğiz ama 2024 ve 2028 bizim geleceğimiz ve gençlerimiz açısından kaçınılmazdır. Bu Türkiye’nin ayak sesleridir ve mesajıdır. Bunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Erkan Yalçın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun kendilerine büyük destek verdiğini de dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bakanımız yüzme ile her zaman ilgileniyor. Bizden desteklerini esirgemiyorlar. Gece gündüz demiyoruz. Her proje kapsamında bize destekler, destekleri ve verdikleri imkanlar için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onlara da yakışır şekilde onlara layık olmaya çalışacağız."

AA