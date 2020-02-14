Erkan Veyseloğlu: Türkiye kupasını almak istiyoruz!

Galatasaray Doğa Sigorta’yı yenerek Solgar Vitamin Türkiye Kupası’ında finale kalan Darüşşafaka Tekfen'de oyuncu Erkan Veyseloğlu, "Tarihimizde ilk kez Türkiye kupasını almak istiyoruz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Erkan Veyseloğlu, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk buraya gelen 4 takımda kupayı hedefleyerek geldi. Maçın başında iyi başlamadığımızı düşünüyorum. Kenardan gelen oyuncularımızın katkılarıyla maçı dengeleyip ikinci yarıda kontrolü tamamen elimize alıp güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Artık rakibi bekleyeceğiz. Dilerim bu güzel oyunumuzu final maçında da sürdürürüz. Tarihimizde ilk kez Türkiye kupasını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.