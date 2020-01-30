Galatasaray Boluspor'un 2001 doğumlu U19 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncusu kadrosuna kattı. Geçen sezon 24 maçta 16 gol atan genç oyuncu performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

10 numara mevkisinde forma giyen Erkan Süer taraftar tarafından araştırılıyor. Peki, Erkan Süer kimdir, kaç yaşında? İşte bilinmeyenler...

Erkan Süer kimdir?

2001 doğumlu olan Erkan Süer geçen sezon 24 maçta 16 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yıl ilk kez U19 Milli Takım kadrosuna çağrılan genç 1.80 boyundaki 10 numara bu sezon ise 7 maçta 8 gollük perfomans sergiledi.

Boluspor açıkladı...

Kulübümüz, Profesyonel Futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır.

Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray A.Ş.'de başarılar dileriz.

BOLUSPOR KULÜBÜ



