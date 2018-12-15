Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Gazişehir Gaziantep’i 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Son dakikalarda attığımız gol, bize güzel bir üç puan getirdi." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Maça iyi ve istekli başladıklarını ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:

"Pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. İyi oynarken 23. dakika 10 kişi kaldık. Yine de oyunu yöneten bizdik. 10 kişiyken de 1-0 öne geçtik. 10 kişiyken çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda anlık hatamızdan gol yedik. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Son dakikalarda attığımız gol, bize güzel bir üç puan getirdi. Oyuncularım şampiyon takım gibi oynadı. Maçı kazanmayı çok istediğimiz için kazandık. Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Eskişehir’deki üçüncü maçımız, stat bize uğurlu geldi. Buradaki üçüncü maçımızı da üç puanla kapattık. Devreyi de lider kapatmak istiyoruz."

Altıparmak: "Eksikliklerimiz pozisyonlarda ortaya çıktı"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise kadrodaki eksik oyuncularının, takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gençlerbirliği’nin oyuncusu Mert Nobre’nin etkili bir oyun ortaya koyduğunu anlatan Altıparmak, şunları aktardı:

"Rakip, Nobre’nin indirdiği toplarla girdiği pozisyonlarla etkili oldu. İlk yarıda bizden daha iyi oynadılar. İkinci yarıya iyi başladık ve attığımız gol bizi şevklendirdi. Oyunda hakimiyet bize geçti. Eksikliklerimiz pozisyonlarda ortaya çıktı. Kaleci Günay Güvenç’in kırmızı kart görmesiyle biz 10 kişi kalınca oyun baş başa oldu. Nobre’nin düşürülmesi sonucu ceza sahamız önünde kazanılan faul atışında frikikten gol yedik. İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyetti."

AA