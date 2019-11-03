Erkan Sözeri: Rehavete kapılmadan yolumuza devam etmeliyiz

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Sözeri, maç boyunca pozitif işler yaptıklarını dile getirerek, "Çok değerli bir 3 puan aldık. Maça iyi başladık, iyi işler yaptık ve pozisyonlara girdik. Onları değerlendirebilsek, maçı daha erken koparabilirdik. Bizim gibi takımların bulduğu pozisyonları değerlendirmesi gerek. Oyuncularım üst düzey mücadele etti." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük’e hiç pozisyon vermediklerini anlatan Erkan Sözeri, "Oyun disiplininden kopmadık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Deplasman fobimiz vardı. Bunu da yıkmış olduk. Rehavete kapılmadan yolumuza devam etmeliyiz. Maçın hakemlerini de tebrik ediyorum. Çok zor bir maçı iyi yönettiler. Kritik hatalar yapılmadı." diyerek sözlerini tamamladı.