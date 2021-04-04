Erkan Sözeri: Play-off’u sonuna kadar kovalayacağız

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de karşılaşmanın her iki takım için de çok kritik bir maç olduğunu belirtti. Sözeri, play-off’u sonuna kadar kovalayacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Vazgeçmeyeceğiz çünkü bugün oynadığımız oyun o hedeflere koşabileceğimiz bir takım olduğumuzu gösterdi. Bugün maalesef değerlendiremediğimiz 7-8 net pozisyonumuz var. Oyunun hakimiydik, pozisyonlara girdik. Bugün 3 puanı hak eden bir oyunu oynadık ama maalesef futbolda böyle şeyler oluyor. Derbiye yakışır bir mücadele oldu, saha içinde her iki takım da centilmence mücadele etti. Maçın hakemleri inanılmaz iyi yönetim gösterdiler, onları da tebrik ediyorum."