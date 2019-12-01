TFF 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor’u 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularım bugün formaları, takımları, taraftarları için savaştı." dedi. Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bursaspor camiasına taraftarlarının yaşadığı kaza dolayısıyla geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Özellikle ilk yarının 15-20 dakikasında coşkulu, istekli ve pozisyona giren taraf olduklarını ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:

"Gol gelmedikçe, oyuncularımız da strese girdi. Bu maçlar böyle olacak. İkinci yarıda iyi oyunumuzu devam ettirdiğimizi düşünüyorum. Bu tarz takımlara karşı golü erken bulsak daha rahat maç olacak ama gol geciktikçe sıkıntı oldu. Oyuncularımı tek tek kutluyorum. Oyuncularım bugün formaları, takımları, taraftarları için savaştı. Takımım bugün gerçekten herkesi tatmin edecek, keyif verecek oyun oynadı."



