Erkan Sözeri: Net pozisyonları değerlendiremedik

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Bandırmaspor'a 2-1 mağlup eden Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakiplerinin harika bir maç çıkardığını ifade eden Sözeri, şu ifadeleri kullandı:

''Aslında bugün çok söylenecek söz yok. İlk yarı öne geçtik, kaçırdığımız pozisyonlar, sakatlıklar, ikinci yarı bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik maalesef ve mağlup olduk. Bandırmaspor’u tebrik ediyorum. Harika bir maç yönettiler'' (İHA)