Erkan Sözeri: Maçı isteyen kazandı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Beşiktaş zaferini FANATİK’e değerlendirdi.

Başarılı teknik adam, maçta zaman zaman iyi işler yaptıklarını ifade ederek, “Elbette zor geçeceğini biliyorduk. Bu yüzden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyordu. Maçın tamamına baktığınız zaman daha iyi olan, isteyen mücadele eden taraf bizdik, en azından ben öyle düşünüyorum. Oyuncularımı bu yüzden yürekten kutluyorum” dedi.

“Soğuğa rağmen iyi futbol, iyi mücadele taraftarlarımızın içlerini ısıttı” diyen Sözeri, “Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bu soğukta stada gelmek kolay değil” açıklamasında bulundu.