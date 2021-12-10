Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Erzurumspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu mağlubiyetten dersler çıkaracaklarını vurgulayan ve Kocaelispor'u tebrik eden Sözeri, şu ifadeleri kullandı:

''Kocaelispor’un çok mücadele edeceğini biliyorduk. Çıkış maçları olacaktı, bekliyorduk. İlk yarı oyuna tutunamadık, oyunu oturtamadık. Bunlar bizim handikaplarımızdı. İkinci yarı daha iştahlı Erzurumspor vardı. Hamlelerimizi de yaptık. Sonuç verdi diyemem çünkü gol bulamadık. Maçın kırılma anları vardı. Biri gol olsa ki; Samuel’in kale sahası içinde göğsüne alıp karşı karşıya da auta attığı pozisyon kırılma anıydı. Öne geçen rakibimiz çok dirençli oynadı. Hücuma çıktığımız pozisyonda kontradan attığı golle skor 2-0 oldu. Vazgeçmeyeceğiz dersler çıkaracağız. İstikrarlı kadroyla oynuyoruz.''

'Üzüldük tabi ama vazgeçmeyeceğiz'

''Bir haftada 3 maç oynayacağız. Üzüldük tabi ama vazgeçmeyeceğiz. Hedeflerimizden sapmayacağız. Çıkışımızı devam ettireceğiz. Kocaelispor’u tebrik ediyoruz. İştahlıydılar. Çok iyi futbol oynamadılar ama oyunumuzu bozmak adına çok iyi mücadele ettiler. Bu sene bir takım fazla. Puan yüksek görünse de puan barajı düşük olacak. Alınan sonuçlar onu gösteriyor. Bu sene şampiyonluk ve play-off mücadelesi kıyasıya sürecek.''

'Kocaelispor’u yanımıza yaklaştırmamak amacındaydık'

''Maç eksiğimiz var. Şuanda avantajımızı kaybettik sadece. Ligin 3’te 2’si duruyor. Kocaelispor’u yanımıza yaklaştırmamak amacındaydık. Çok ciddi bir tehdit. İyi bir takım. Devre arası hamleler yapacaktır. Puan barajı bir takım eksik olmasına rağmen 70 olmuştu. Bu sene daha az bekliyorum.'' (İHA)