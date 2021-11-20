Erkan Sözeri: İlk yarı şiir gibi bir futbol oynadık

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor’u 3-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Erkan Sözeri, maça çok iyi başladıklarını, özellikle ilk yarı oynanan oyundan memnun kaldığını söyledi. Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, dün Erzurum’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Maça iyi başladıklarını belirten Sözeri, "İlk yarının tamamında şiir gibi bir futbol oynadık. Her şeyi yaptık, pozisyonlara girdik ve daha farklı olabilecek bir ilk yarıyı 2-0 bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda takımının istenen oyunu ortaya koyamadığını ifade eden Sözeri, "Devre arasında konuşmamıza rağmen nedense böyle oldu. Bunu konuşup düzelteceğiz, belki şampiyonluğa oynamanın stresi olabilir. Her maç bizim için ders. İlk yarıdan memnunum ama ikinci yarıdan hiç memnun değilim. İlk yarıdaki oyunumuzu daha da ileri taşımak en büyük hedefimiz olacak." diye konuştu.

Sözeri, maçın hakemi Oğuzhan Çakır’ın iyi maç yönetmesine rağmen bazı hatalar yaptığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Oğuzhan hoca oyuna hakimdi, iyi yönetti ama genç hakemlere destek vermek için kritik yerlerde hata yapmayacaksınız. Benim iki penaltımı vermeyeceksin, dışarıda olan pozisyona penaltı veriyorsan ben seni nasıl destekleyeyim. Biz burada emek sarf ediyoruz. Kazandığımız maçtan sonra söylüyorum, kaybetsek ’Bahane arıyor’ derler. Hakem izlesin pozisyonları o da gerçekten görecektir. Sen 2-0 iken benim penaltımı vermiyorsun, isterse 5-0 olsun sen penaltımı vereceksin. Geçen sene bu ligde averajla şampiyonluğu kaybeden takım var." (AA)