Erkan Sözeri: Evimizde puan kaybına tahammülümüz yok

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden ve Süper Lig 'e çıkmak istediklerine vurgu yapan Sözeri, şu ifadeleri kullandı:

'Geriye düşsek de çevirmesini bildik'

''Maça iyi hazırlanmıştık. Ama maça iyi başlamadık. Özellikle orta sahada bir oturtmada sıkıntı yaşadık. Rakibimiz bizden daha iyi başladı maça, daha iyi pas yaptı. paylaşımlarda hata yaptık. Bireysel hatadan golü kalemizde gördük ama golden sonra vazgeçmedik. Geriye düşsek de çevirmesini bildik. Hava şartlarında üst düzey performansı Erzurumspor’a yakışır performansı gösteren oyuncularımı kutluyorum.''

'Evimizde puan kaybına tahammülümüz yok'

''İkinci yarı oyun hakimi bizdeydi. Yaptığımız değişiklikler meyvesini verdi. İyi bir galibiyet aldık. Hedefimiz Süper Lig, taraftarımızın önünde kendi evimizde puan kaybına tahammülümüz yok diye maçı üst düzey bir mücadeleyle kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir rakibe karşı 1-0 geriye düşüp çevirmek önemli. İstanbulspor kaliteli bir takım. Hakemlerin Yasin hoca için idealist bir hakem olduğunu düşünüyorum. Mehmet Şengül yardımcı hakem hakkında Rıdvan hoca bahsetti. Talihsiz bir pozisyonda verdiği golle gündeme gelmişti. Mehmet Şengül bugün çok iyi bir yönetim gösterdi, yolu açık olsun.''

'Taraftarımıza armağan olsun bu galibiyet'

''Eksi 15 derece de bizleri desteklemeye gelen taraftarımıza armağan olsun bu galibiyet. Maç eksiğiyle lideriz. Motivasyon açısından güzel bir şey. Geçici de olsa lider olmak güzel. Sezon sonunda ilk ikinin içinde olmak istiyoruz hatta lider bitirmek istiyoruz''