Erkan Sözeri: Daha ikinci maç var ve hiçbir şeyi garantilemedik

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Bursaspor’u 4-2 yenmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "İkinci maçı da iyi şekilde bitirip tur atlamayı hedefliyoruz." dedi. Erkan Sözeri, Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Hem ligde hem de kupada güzel mücadele verdiklerini aktaran Sözeri, "İki ayaklı bir kupa maçı oynayacağız ve ilk ayağını güzel bir sonuçla bitirdik. Aslında 4-1 bitebilirdi ama takımda bir rehavet oldu ve bize pahalıya patladı. Bu tarz maçlarda rehavet olursa hemen değerlendirilebiliyor. Maçın başından sonuna kadar iyi oynayan ve turu kovalayan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Hem ligde hem de kupada üzerine koyarak gittiğimiz bir oyun şekli var." diye konuştu.

Sözeri, maçın kadrosunu fazla forma şansı bulamayan futbolculardan oluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün oynamayan genç oyunculara daha çok şans verdik. Onlar da güzel şekilde bu şansı değerlendirdi. Takımdaki rekabet ortamını sürdürüyoruz, bu da başarıyı getiriyor. Kesinlikle adaletli olmaya çalışıyoruz ve bunda da çoğu zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Daha ikinci maç var ve hiçbir şeyi garantilemedik. İkinci maçı da iyi şekilde bitirip tur atlamayı hedefliyoruz. Kadro derinliğimiz, kupayı da ligle birlikte götürmeye müsait. Oyuncularımı tebrik ediyorum."