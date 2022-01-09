Erkan Sözeri: Çok önemli iki puanı kaybettik

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok önemli iki puan kaybettiklerini belirten Sözeri, şu ifadeleri kullandı:

''Özellikle iç saha maçlarında başarılıydık. İlk yarıda golü de bulduk. Bireysel bir hata ile kalemizde golü gördük. Golü yedikten sonra çok baskılı oynadık. Her şeyi yaptık. Pozisyonlarda var. Top da bizi sevmedi diyebiliriz. İkinci golü bulmamız gerekiyordu. Novikovas’ın hastalanması, devre arasında Aykut’un, Gökhan Kardeş’in sakatlığı planlarımızı bozdu. Telafi edeceğiz. Şampiyonluk yolunda çok önemli iki puanı kaybettik. Hedeften sapma yok ama çok önemli iki puan kaybettik. Hakem çok iyi bir maç yönetti'' (İHA)