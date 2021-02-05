Erkan Sözeri: Çok iyi oynamadığımız bir maçı kaybettik

TFF 1. Lig’in 20. haftasında oynanan maçta Yılport Samsunspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hedefi Süper Lig olan bir ekiple oynadıklarını aktardı.

Samsunspor’a oyun içinde çok pozisyon verdiklerini vurgulayan Sözeri, şöyle konuştu:

"Son 7-8 haftada vermediğimiz kadar pozisyonu bir maça sığdırdık. Bu bizim açımızdan olumsuz bir tabloydu. Rakibimiz bizden daha iyi oynadı, bunu kabul etmek lazım. Biz düşündüklerimizi tam olarak sahaya yansıtamadık. Buna rağmen girdiğimiz pozisyonlar var, bunları değerlendirebilsek buradan puan veya puanlarla ayrılabilirdik. Çok iyi oynamadığımız bir maçı kaybettik. Dolayısıyla bundan sonraki İstanbulspor maçına odaklanacağız. Bunlar bizi demoralize etmeyecek."