Erkan Sözeri: Bir takım sahada bu kadar kötü olabilir

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Eskişehirspor'a konuk olan Bandırmaspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Eskişehirspor’u galibiyeti için tebrik etti.

Yaptıkları hatalar nedeniyle Eskişehirspor’un golleri bulduğunu anlatan Sözeri, şunları bildirdi:

"Maç seçme lüksümüz yok. Hedefe oynayan, sistemli takımları yeniyoruz. Böyle maçlarda puan kaybediyorsak, motivasyon ve konsantre eksikliği var. Yaptığımız mücadele, oynadığımız oyun, performans bize yakışmadı. Çok üzgünüm. Bir takım sahada bu kadar kötü olabilir. Bandırmaspor camiası, Bandırma kenti kusurumuza bakmasın. Bugüne kadar nasıl iyi mücadele ettiysek, bu maçı telafi etme yoluna gideceğiz."