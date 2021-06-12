EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında tüm dünyayı üzen bir olay yaşandı. Maçın 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen'in kalbi durdu.

Sağlık durumu iyi

Sağlık ekipleri Eriksen'e saha içinde kalp masajı yaparken yıldız futbolcu daha sonra hastaneye kaldırıldı. UEFA'nın yaptığı açıklamada da Danimarka-Finlandiya maçı ertelendi. Yıldız futbolcunun durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu açıklandı.









Kjaer teselli etti

Öte yandan herkesi üzen bir görüntü daha ekranlara yansıdı. Eriksen'in eşi Sabrina Kvist Jensen'in ekranlara gelen görüntüsünde ağladığı görüldü. Eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer, Eriksen'in eşini teselli etti. Futbolseverler ise sosyal medyadan da Eriksen'e iyi dileklerini yolladı.