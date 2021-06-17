Euro 2020 ilk maçında kalp rahatsızlığı yaşayan Christian Eriksen unutulmadı. Grubun ikinci maçında Danimarka ile Belçika karşılaşırken Eriksen'e mücadelesi öncesi yoğun ilgi vardı. Birçok taraftar Eriksen'e pankartla ve kendi hazırladıkları bayraklarla destek olmaya çalıştı.









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