Danimarka'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında sağlık sorunu yaşayıp yere yığıldı. Eriksen, sağlık görevlilerin müdahalesiyle yaşama tutunmayı başardı. Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen, yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.









"Durum çok çabuk değişti"

Boesen, Eriksen'in yanına gittikten sonra oyuncunun nabzının yavaşladığını belirterek "Christian yere düştüğünde sahaya çağrıldık ve yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti, hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu ve hastaneye gitmeden önce onunla konuşabildim. Hastaneye detaylı kontroller için gitti" dedi.







