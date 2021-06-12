Eriksen istedi Danimarka-Finlandiya maçı oynandı

Christian Eriksen'in Danimarka-Finlandiya maçının ilk yarısı bitmeden yerde kalması ve kalp krizi geçirmesini ardından sağlık ekipleri, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı. Oyuncunun hayata dönmesinin ardından maç ertelenmişti. Fakat sağlık durumu iyiye giden Eriksen arkadaşlarına ulaşıp maçın oynanmasını istedi. Daha sonra UEFA tarafından alınan kararla maç kaldığı yerden devam etti

Christian Eriksen'in hastaneden takım arkadaşlarıyla bir Facetime görüşmesi yaptığı ve daha iyi hissettiğini söyleyerek bu gece maçı oynamalarını istediğini ZDF kanalı paylaştı











