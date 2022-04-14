Gelecek sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan İngiliz devi Manchester United, çalışmalarına devam ediyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın yeni sezonda takımın başına Erik Ten Hag'ı getirmesi beklenirken, Hollandalı teknik adam, Manchester United yönetiminden Tottenham forması giyen Steven Bergwijn'ın transfer edilmesini isteyecek.

Kötü gidişata Erik Ten Hag yaönetimiyle son vermek isteyen Manchester United, yaklaşan yaz transfer dönemini takımı güçlendirmek için oldukça önemli görüyor. Erik Ten Hag'ın talebi doğrultusunda Kırmızı Şeytanlar, Antonio Conte yönetiminde Tottenham'da istediği forma şansını bulmakta zorlanan Bergwijn için harekete geçebilir.

Ten Hag daha önce de istemişti

Hollandalı teknik adam son 3 transfer döneminde de Bergwijn'ın Ajax'a transferi ile ilgilenmiş ancak futbolcunun maaş talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Steven Bergwijn, bu sezon 27 maçta forma giydi ve 4 gol, 2 asistlik performans gösterdi. Bergwijn, 2020 yılında Tottenham'a transfer olmadan önce PSV forması giyiyordu.

Henüz resmi açıklama yok

Manchester United'dan henüz Erik Ten Hag hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak kısa süre içerisinde Hollandalı çalıştırıcının resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



