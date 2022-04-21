Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta gösterdiği performansla dikkatleri çeken teknik direktör Erik ten Hag, beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren Manchester United'ın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor.

Ole-Gunnar Solskjaer ile başlanan sezonda teknik direktörlük görevini geçici olarak Ralf Ragnick'in sürdürdüğü Manchester United, başarısızlıkla geçen bu sezonun ardından önümüzdeki sezon için ipi daha sıkı tutmak istiyor. Zinedine Zidane ve Mauricio Pochettino gibi isimlerin de gündeme gelmesine rağmen ten Hag' ile anlaşan kulüp yetkilileri, Hollandalı teknik adama önümüzdeki sezon için devasa bir transfer bütçesi verecek.

NTV Spor'un Daily Mirror'a dayandırdığı habere göre kadrodan tam 12 oyuncunun ayrılmasının beklendiği ManU, yeniden yapılanma için ten Hag'a 200 milyon sterlinlik bir transfer bütçesi verecek.

Kırmızı Şeytanlar'da Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata ve Lee Grant'in sözleşmeleri sona erecek ve bu oyuncuların tamamıyla yolların ayrılması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi vizesi alınamaması halinde Cristiano Ronaldo'nun da ayrılması beklenirken, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones, Alex Telles, Anthony Martial ve Marcus Rashford gbi kontratı devam eden bazı önemli oyuncuların da transferine yeşil ışık verilebilir.

Transferlerden elde edilecek gelir ve maaş bütçesinde açılacak olan büyük düşüş ile beraber Kırmızı Şeytanlar, gelecek yıllarda başarı elde edebileceği kadroyu kurmak için 200 milyon sterlin bütçe ayıracak.

Manchester United'ın transfer listesindeki en ışıltılı isimlerin de İngiliz yıldızlar Harry kane ve Declan Rice olduğu iddia edilirken, Darwin Nunez ve Ruben Neves gibi görece daha ucuz isimlerin de listede olduğu yazıldı.