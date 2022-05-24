Temmuz 2019'da Hapoel Beer Sheva'dan Karagümrük'e gelen ve sergilediği performansla takımın Süper Lig 'e çıkmasında başrol oynayan isimlerden olan Erik Sabo, Ocak 2021'de Çaykur Rizespor 'a imza atmıştı.

Karadeniz ekibinde geçirdiği 1.5 sezonda 52 maçta 3 gol, 2 asistle oynayan Karagümrük'teki istikrarını Rizespor'da da sürdüren 30 yaşındaki oyuncu, sezonun tamamlanmasıyla Karadeniz ekibinden ayrıldı.

Atmacalar, Sabo ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Süper Lig'de 2021/22 sezonunu topladığı 36 puanla 17. sırada tamamlayan ve Spor Toto 1. Lig'e düşen Rizespor'da Sabo'nun yanı sıra Holmen, Boldrin, Baiano ve kiralık sözleşmesi sona eren Pohjanpalo da daha önce takımdan ayrıldığını açıklamıştı.