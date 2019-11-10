Erik Hamren: Final olacak

Türkiye ile 14 Kasım’da kader maçına çıkacak olan İzlanda’da teknik direktör Erik Hamren, kendilerini çok zorlu bir mücadelenin beklediğini söyledi.

Hamren, “Türkiye ile son dönemde oldukça fazla karşılaşıyoruz ve istatistiklere baktığımızda da onlardan daha iyi olduğumuzu görüyoruz. Onları grupta mağlup etmeyi başaran tek takım biziz. İstanbul’da final gibi bir maça çıkacağız. Bu bizim için önemli bir özgüven olacak. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz” dedi. Türkiye’nin, çok iyi bir eleme dönemi geçirdiğini belirten Hamren, “Kazanırsak, umudumuz sürer, yoksa biter” yorumunu yaptı.