Erick Green: Maçın anahtarı ribauntlar olacak

7DAYS EuroCup'ın 7. haftasında sahasında UNICS Kazan'ı konuk etmeye hazırlanan temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin yıldızlarından Erick Green, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçın anahtarının ribauntlar olacağını belirten Erick Green, "Bu maçı kazanmanın anahtarı ribauntlar. Çok atletik bir takımlar ve harika guardlara sahipler: Jamar Smith ve Isaiah Canaan. Onlara karşı iyi savunma yapmalıyız. Takım olarak oynamaya ve birlikte savaşmaya devam etmeliyiz. Çıkıp iyi bir oyun oynamalı ve ilk maçımızı kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.