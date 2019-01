Erhan Kartal: 'Herkes şampiyonluğa inanmış'

İkinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdüren takımımızın defans oyuncusu Erhan Kartal, kampı değerlendirdi. Hazırlık kampının iyi geçtiğini belirten Erhan Kartal, "Kampta antrenmanlarımız neşeli, çalışmalarımız özverili geçiyor. Herkes gerçekten şampiyonluğa inanmış bir şekilde çalışıyor. Bunlar hazırlık maçlarına da yansıyor. Tabi ki önemli olan lig ve inşallah bu iyi gidişatımız lige de yansır. Sezon sonu bunu şampiyonlukla taçlandırırız" dedi.

İkinci yarının daha iyi geçeceğini ifade eden Erhan Kartal, "Takım olarak bakıldığı zaman ilk yarı iyi geçti. Diğer takımların da kaybetmemesi, puan alması bizi kötü gösterdi ama baktığımızda ilk yarıda aldığımız 37 puan bence çok iyi. Takım olarak baktığımızda yeni bir takımız ama daha önceki takımlarda birbirimizle oynadığımız arkadaşlarımız var. Herkes her şeyin farkında. Bu da maçlar yansıdı ve ilk yarı iyi geçti. İkinci yarı, ilk yarıdan daha iyi olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Taraftara çağrı

Taraftarların ikinci yarıda stadı tamamen doldurması gerektiğini belirten Erhan Kartal, “Biz her şeyin farkındayız, taraftarımızda her şeyin farkında. İlk yarı gerçekten inanılmaz bir destekleri oldu. İkinci yarı onlara daha çok iş düşüyor. İkinci yarı stadı yüzde 100 doldursunlar. Çünkü artık telafisi olmayan maçlara geliyoruz. Taraftarımız bize destek olsun ve her maçımıza gelsin. Çünkü rakipleri baskı altına almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

İHA