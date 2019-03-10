Erhan Ernak: Maçın genelinde iyi mücadele ettik

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas cezası nedeniyle takımının başında yer alamazken, yardımcı antrenör Erhan Ernak, müsabakanın genelinde iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Ernak, "Maçın genelinde iyi mücadele ettik. Karşılaşmanın büyük bölümünde hafta içinde çalıştığımız maç planına sadık kaldık. Fenerbahçe Beko, maçın içerisinde bizim planlarımızı bozmak için karşı hamleler geliştirdi. Bu mücadeleyi 40 dakikaya yaymak lazım ki sonunda galip gelebilirim. Ligde ilk senesini geçiren bir ekip olarak sporcularımızın mücadelesinden memnunuz." diye konuştu.

AA