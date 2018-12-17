Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile son buldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Erzurumsporlu futbolcu Erhan Çelenk, "5 dakika daha olsaydı takım arkadaşlarımla beraber üçüncü golü bulabilirdik." diye konuştu.





Fenerbahçe'nin kendileri için zor deplasman olmadığını belirten Erhan, "Maça çok kötü başladık, açıkça söyleyebilirim. İlk yarı toparlanamadık. Bir anda kötü başlayınca ne oldu dedik, futbol anlayışımızdan uzaktık. Devrede hocamız gerekeni söyledi. Fenerbahçe bizim için zor deplasman değil, aynı puandayız, galibiyet için gelmiştik." dedi

İkinci yarı Fenerbahçe'nin pas yapamadığını söyleyen Erhan, "Hiçbir çekincemiz yoktu. İkinci yarıda bunu gösterdik, önde bastı. Önde basınca Fenerbahçe pas yaparak çıkamadı, uzun oynadı. Aldığımız topları pas yaparak ikinci yarıya yaydık. Çok koştuğumuzu düşünüyorum, ikinci yarıda skorla da gösterdik bunu." ifadelerini kullandı.

Özellikle Erhan'ın ''Fenerbahçe bizim için zor deplasman değil'' söylemi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

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