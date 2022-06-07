Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon kadro planlaması devam ederken 35 yaşındaki deneyimli oyuncu Ergül Avcı Eroğlu ile yollar ayrıldı. Önceki sezon başında Galatasaray HDI Sigorta'dan mavi-beyazlı takıma transfer olan 1.90 boyundaki orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu, Aydın temsilcisine veda etti ve Fenerbahçe Opet'e imza attı.

Fenerbahçe'den yapılan transfer duyurusunda, ''Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde deneyimli orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu ile anlaştı. 3 yıl boyunca sarı lacivertli formayı giyen tecrübeli isim kariyerinde Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor, VakıfBank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa BŞB, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA ve Aydın BŞB takımlarının formalarını da terletti. Sporcumuza ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.



