Erginer ve Özdamar, vücut geliştirmede derece elde etti

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA)

Karacabey’in vücut geliştirme ve fitness konusunda uzman eğitmenleri Faruk Erginer ile Gökhan Özdamar, Karacabey Belediyespor’u temsilen 31 Mart -04 Nisan 2021 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerinden başarıyla döndüler.

Vücut Geliştirme ve Fitness Eğitmenleri Faruk Erginer, ‘Klasik vücut geliştirme (171 cm)’ dalında Türkiye ikincisi olurken, Gökhan Özdamar da yine ‘Klasik vücut geliştirme (180 cm)' kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Faruk Erginer ve Gökhan Özdamar böylelikle, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nca ‘milli oyuncu’ olmaya da hak kazandı.

Erginer ve Özdamar’ın bu önemli başarıları ilçeyi gururlandırırken, Karacabey Belediyespor’dan yapılan açıklamada ise; “Spor Şehri Karacabey’imizin iki eğitmenini gurur verici derecelerinden dolayı tebrik ediyoruz.” denildi.

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