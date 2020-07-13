Torino takımının sahibi Stefano Sardara, aynı zamanda İtalya Birinci Ligi'nde yer alan Dinamo Sassari'nin de sahibi. Torino, Lega 2'yi lider bitirince, Legabasket'e (birinci lig) alındı. Ancak kurallar gereği, İtalya'da bir kişi aynı ligde sadece bir takım sahibi olabileceği için Sardara, yakın arkadaşı Ergin Ataman'a Torino'yu satın almasını teklif etti. Şartlar da oldukça uygun olunca, Ergin Ataman bu teklifi kabul etti ve iki ortakla kulübü satın aldı.

Ortaklardan biri Possiblesft şirtekinin sahiplerinden Okan Can Yantır. Yantır, bu firmayı Arda Turan ile beraber kurduğu için, İtalya projesinde bir anda Arda Turan'ın da adı gündeme geldi. Ancak Turan, ortaklardan değil çünkü Okan Can Yantır, firma olarak değil, şahsi olarak Ataman ile ortak.

Projenin üçüncü ortağı da bir Türk. Ama adı henüz açıklanmıyor.

Peki Torino gelecek sene Legabasket'te yer alacak mı. Lega2'yi 2. 3. ve 4. sırada bitiren kulüpler, birinci ligde oynamayı kabul etmeyince takım sayı tek oldu ve Torino önce lige kabul edilmedi. Ardından dün Cremona ligden çekildiğini açıklayınca Reale Mutuo Torino'ya bir şans daha doğdu. Legabasket yönetimi, 30 Temmuz'a kadar kararını bildirdiği taktirde Torino'yu birinci lige alacağını açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Ataman, "Bunun kararını biz vereceğiz. Sardara ile anlaşmamıza göre takım Legabasket'te yer alırsa kulübün yüzde 100 hissesi bizim olacak. İkinci ligde yer alırsa, yüzde 50'sini satın alacağız. Ama zaman daraldı. Bir de takımın tamamını satın alırsak hisse devri için İtalya'ya gitmemiz gerekiyor. Ama İtalya hükümeti Covid 19 nedeniyle hala Türkler'i ülkeye almıyor. Yani uçuş yok. Bugüne kadar beklememizin nedeni buydu. İtalya konsolosluğu ile görüşüyoruz. Bir çözüm bulursak ve Legabasket'te yer almaya karar verirsek gidip yüzde yüz hisseyi devralacağız. Ama İtalya'ya gidemezsek, takım ikinci ligde mücadele edecek. Ama Torino'nun Wild Card'ı mevcut ve bu yıl derece yapamasak bile gelecek sezon takım Legabasket'te mücadele edecek" dedi.

Gökhan German