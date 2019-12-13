Ergin Ataman’dan Obradovic’e karşı Avrupa’da ilk deplasman galibiyeti!

Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi Avrupa kupalarında yaklaşık 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.

O zamanki adıyla Efes Pilsen, Koraç Kupası’nda rakibini 16 Ocak 1996’da 98-65 yenmişti. Bu maçtan sonra Avrupa’da Fenerbahçe deplasmanına 6 kez konuk olan Efes, bütün maçları kaybetmişti.

Koç Ergin Ataman ayrıca Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Daha önce Ataman çalıştırdığı takımlarla 7 kez konuk olduğu Obra’ya kaybetmişti.