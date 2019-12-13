Ergin Ataman’dan Obradovic’e karşı Avrupa’da ilk deplasman galibiyeti!
Turkish Airlines EuroLeague’in 13. maç döneminde Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 81-73 mağlup eden Anadolu Efes, rakibini Avrupa kupalarında ilk kez deplasmanda mağlup ederken Ergin Ataman da Obradovic’e karşı Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı.
Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi Avrupa kupalarında yaklaşık 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.
O zamanki adıyla Efes Pilsen, Koraç Kupası’nda rakibini 16 Ocak 1996’da 98-65 yenmişti. Bu maçtan sonra Avrupa’da Fenerbahçe deplasmanına 6 kez konuk olan Efes, bütün maçları kaybetmişti.
Koç Ergin Ataman ayrıca Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Daha önce Ataman çalıştırdığı takımlarla 7 kez konuk olduğu Obra’ya kaybetmişti.