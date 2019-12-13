Ergin Ataman’dan Obradovic’e karşı Avrupa’da ilk deplasman galibiyeti!

Turkish Airlines EuroLeague’in 13. maç döneminde Fenerbahçe Beko’yu deplasmanda 81-73 mağlup eden Anadolu Efes, rakibini Avrupa kupalarında ilk kez deplasmanda mağlup ederken Ergin Ataman da Obradovic’e karşı Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı.

13 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Ergin Ataman’dan Obradovic’e karşı Avrupa’da ilk deplasman galibiyeti!

Anadolu Efes, Fenerbahçe’yi Avrupa kupalarında yaklaşık 24 yıl sonra deplasmanda yenmeyi başardı.

O zamanki adıyla Efes Pilsen, Koraç Kupası’nda rakibini 16 Ocak 1996’da 98-65 yenmişti. Bu maçtan sonra Avrupa’da Fenerbahçe deplasmanına 6 kez konuk olan Efes, bütün maçları kaybetmişti.

Koç Ergin Ataman ayrıca Obradovic karşısında Avrupa kupalarındaki ilk deplasman galibiyetini aldı. Daha önce Ataman çalıştırdığı takımlarla 7 kez konuk olduğu Obra’ya kaybetmişti.

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