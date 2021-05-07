Ergin Ataman’dan hakem kararlarına 'yerli' tepki

ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşılaşırken lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman, hakem kararlarına tepki göstererek az süre alan oyuncularına ilk yarının son dakikalarında şans verdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde verilen hakem kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, şiddetli tepki verdiği gerekçesiyle teknik faul ile cezalandırıldı.

Bunun üzerine Ataman, hakem kararlarına tepki gösterdi. Ergin Ataman, sahadaki 5’te yer alan Vasilije Micic, Rodrigue Beaubois, Krunoslav Simon, Bryant Dunston ve Adrien Moerman’ı kenara alırken ilk yarının son 1 dakika 58 saniyesinde tamamı Türk oyunculardan oluşan Yiğitcan Saybir, Erten Gazi, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ile Tolga Geçim 5’ine forma şansı verdi.

AA