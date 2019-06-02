Ergin Ataman'dan Ekpe Udoh açıklaması
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh'un transferine ilişkin soruyu cevapladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından konuşan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh'un transferine ilişkin soruya, "Transfer gizlidir. Hayırlısı..." şeklinde cevap verdi.
Ekpe Udoh, Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta serisinin ilk maçını salonda takip etmişti.