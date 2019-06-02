Ergin Ataman'dan Ekpe Udoh açıklaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ekpe Udoh'un transferine ilişkin soruyu cevapladı.

02 Haziran 2019, Pazar 23:32
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Ergin Ataman'dan Ekpe Udoh açıklaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun eski oyuncusu Ekpe Udoh'un transferine ilişkin soruya, "Transfer gizlidir. Hayırlısı..." şeklinde cevap verdi.

Ekpe Udoh, Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta serisinin ilk maçını salonda takip etmişti.

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