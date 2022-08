Anadolu Efes ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli çalıştırıcısı Ergin Ataman, soruları cevapladı. Ömer Faruk Yurtseven'in A Milli Erkek Basketbol Takımı kampına katılmama sürecini anlatan Ergin Ataman, genç basketbolcuyu nasıl bir daha milli takıma kabul edeceğini açıkladı. Vole'ye konuşan Ergin Ataman, Galatasaray 'daki başkanlık hayaline dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"TELEFONLARIMIZA ÇIKMADI"

Ömer Faruk Yurtseven'in A Milli Erkek Basketbol Takımı kampına katılmayacağını öğrendikten sonra yaşananları anlatan Ergin Ataman, "Biz çok şaşırdık açıkçası çünkü Büyük Britanya maçı öncesi takımla çok iyi bir iletişim içerisindeydi. Başka oyunculardan beklerken katılmayacağı haberi geldi. Biz kendisine ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık bir türlü. Telefonlarımıza çıkmadı. Sürekli olarak menajerini öne sürdü. Ömer Faruk Yurtseven yorgun olabilir ama böylesine önemli bir fırsat varken, her takımda NBA oyuncuları oynarken, bu turnuvaya gelip kendini göstermemesi onun için çok büyük bir kayıp oldu. Bu takımın çok önemli bir parçasıydı Ömer Faruk Yurtseven. Ömer Faruk Yurtseven bizim elimizde olmayan tarzda bir oyuncuydu ve planlama yaparken ona çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorduk. Bir anda karşımıza böyle bir durum çıktı. Kampın başlayacağı günden bir gün önce TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu aramış. Hiçbir şekilde fikri değişmedi. Yazık, burası bir milli takım. Milli takım olduğu zaman duygular hep öne çıkar. Türkiye'de insanlar, Türk Bayrağı'nı korumak için çok büyük fedakarlıkta bulunuyorlar. Biz oyuncularımızdan çok farklı şeyler de istemedik. Sadece Türkiye için yapacaklardı bunu. Türk insanını mutlu etmek için yapacaklardı. Amerikalı bir menajerin bu duygulara sahip olmaması son derece doğal. O menajerle ilgili bir takım önemli yaptırımların TBF ve bakanlık tarafından yapılacağını ümit ediyorum. NBA'de oynayan bir oyuncuya sadece bizim manevi yaptırımımız var. Bu oyuncuların menajerleri, buradan para kazanan menajerler. Bu tarz menajerlerin Türkiye'de iş yapmasının engel olunması gerektiğini düşünüyorum. Menajerin umurunda değil Türk Milli Takımı. Sadece NBA takımından alacağı komisyonu değil, burada kaybedeceklerini de düşünecek. Kendine güvenen bir oyuncu olsa menajerine 'Bir dakika ya! Burası Milli Takım, kendimi göstereceğim' diyeceğine Miami'de ağırlık antrenmanı yapacak. Onun dışında bir sıkıntısı, sorunu varsa bize gelen açıklamalarda da bu şekilde gözüküyor. Bu oyuncuyu tamamen silmek, kaybetmekten yana değilim ama bunu duygulara getirebilmeliyiz. Onun etrafındaki Türk toplumu ona bu baskıyı yapabilmeli" açıklamasını yaptı.

"ÇIKIP ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"

"Ömer Faruk Yurtseven'le ilgili herhangi bir yaptırım olacak mı" sorusuna Ergin Ataman, "Bir kere öncelikle Türkiye'den, Türk toplumundan çıkıp özür dilemesi lazım. Bu ortaya koyulan mazeret, geçerli bir mazeret değil. Bu Furkan Korkmaz için de Alperen Şengün için de önemli. Ben de yorgunum, 85 tane üst üste maç yapmışım. Ben niye risk alıyorum? Oyuncularım risk alıyor. Shane Larkin gibi bir oyuncu Türk Milli Takımı'nda seve seve oynuyor. Çıkıp özür dilemesi lazım. Ömer Faruk pişman olduğunu açıklarsa, performansına bakarız. İyi bir performans gösterirse kadroya dahil ederiz. İngiltere maçında da gelip oynadı ve ciddi de katkı verdi. Teması sağlayamadık o konuda ben kendisine kızgınım. Mehmet Okur, NBA oyuncularından sorumlu. Onunla temas edeceksin, yoksa böyle bir şey yok. Sen Türk Milli Takımı'na bunu yapamazsın. Kulüp takımına menajerin konuşur. Amerikalı menajerin dünya umurunda değil" cevabını verdi.

Diğer NBA oyuncularının da turnuvaya gelmesini örnek gösteren Ergin Ataman, "Sen NBA'de zaten 5-10 dakika oynamışsın. Gel burada kendini geliştir. Ömer Faruk Yurtseven'e kızgın değilim ama kırgınım" diye konuştu.

"NBA FARKLI BİR DÜNYA"

Kulüpler bazında Avrupa'daki başarılarının sayılmasının ardından NBA hedefiyle ilgili gelen soruyu Ergin Ataman cevapladı. NBA hedefi olduğunu daha önce açıklayan Ergin Ataman, "Azalıyor çünkü NBA farklı bir dünya. NBA'de Avrupa'daki basketbol antrenörlerine olan bakış açısı çok farklı. Bugüne kadar hiçbir antrenör, Avrupa'dan NBA'e başantrenör olarak gitmemiş. Ben bu sene birkaç takımla temasım oldu. Hep söyledikleri şey 'önce gelip burada, asistan koçluk yapman lazım' oldu. NBA'de önemli olan oyuncular diyorlar ama... Bana bugün bir teklif gelse çekinmem ama onların böyle bir düşüncesi olmadığını görüyorum. Zor görüyorum ama isteyen olursa da oturur konuşuruz ileride" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARI BUNU İSTİYOR"

Tecrübeli başantrenör, "Bir gün Ergin Ataman koç olarak Galatasaray'a geri döner mi" sorusuna şu cevabı verdi:

"Koç olarak çok zor. Profesyonel bir antrenör olarak buna 'hayır' diyemem. Nasıl bir gün NBA'den bir teklif gelirse değerlendirebilirsem, Galatasaray'dan bir teklif gelirse onu da değerlendirebilirim. Galatasaray Kulübü'nün basketbol konusunda kaydetmesi gereken ilerlemeler var. Geçen sene bir fitil yandı şimdi bunun ileriye gitmesi gerekiyor. Galatasaray'ın bir an önce Eurolegue tarafına atacak... Galatasaray taraftarı geçmiş yıllardan alışık. Galatasaray taraftarı bunu istiyor, üst düzeyde bir basketbol liginde yer almak istiyor. 2016'da biz EuroCup'ı kazandığımız zaman o dönem başkanımız Dursun Özbek'le beraber 10 bin kişilik bir salon projesi vardı. Cumhurbaşkanımız bana sordu 'yeter mi hoca bu salon' dedi. Sayın Cumhurbaşkanım 'yetmez' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız '15 bin kişilik bir salon yap oraya' başkan da 'projemiz hazır, inşaata başlıyoruz' demişti. 2022 yılına geldik sadece tabela duruyor şu anda. 15 bin kişilik spor salonu tabelası duruyor. Spor salonu yapmak çok zor bir şey. Galatasaray'ın buna ihtiyacı var. Galatasaray'ın Türkiye'deki en büyük rakibi kim? Fenerbahçe . Fenerbahçe son 10 yılda basketbolda bir marka oldu. Orada bir basketbol mabedi kurdu. Galatasaray bunu yapmadı, yapamadı. İşin temelinde ekonomik sıkıntılar var ama Fenerbahçe camiası büyük bir sponsor bulduysa biz de oraya o salonu yapmalıyız. Galatasaray olarak bir yuva inşa etmeliydik. Ergin Ataman olarak koç olarak döner miyim bilemiyorum. Galatasaray'ın şu anda iyi bir koçu var. Avrupa'da da başarılı olur umarım. Benim şu anda geldiğim nokta belli. En üst düzeyde bir takım seviyesine geldim. Ben her zaman söylediğim gibi Galatasaraylı olan bir spor adamıyım. Galatasaray'ı her branşta destekliyorum."

"BAŞKANLIK HEDEFİ ESPRİ DEĞİLDİ"

Galatasaray'da başkanlık hedefiyle ilgili konuşan Ergin Ataman, "Kongre üyesiyim, 6'ncı yılım oldu. 10 yıl dolmasına, 4 yıl kaldı. Son genel kurullarda gördüğüm tablo Galatasaraylılığın dışında grupların bir koltuk kavgasına dönüşmüş durumda. İbra etmemek, gruplaşmaların olması, olayların olması ve koskoca 20 milyon taraftarı olan bir kulübün belli bir zümre tarafından kontrol altına alınmak istemesi benim hayalimdeki büyük Galatasaray yapısına pek örtüşmüyor. Bugün çok büyük bir sessiz çoğunluk var. Açıkçası bu genel kurul anlayışı, ben 4 yıl sonra başkanlık için yola çıktığımda benim arkamda olmaz. Avrupa basketbolunda çok önemli bir noktaya geldim. Kendi mesleğimde daha da yukarılarda kalıp, Türkiye'yi temsil etmek... Ben bunu geçmişte söylerken espri değildi. Bunu düşündüğüm zaman genel kurul üyesi olan arkadaşlarımın iteklemesi vardı. Hiçbir şeyden çekinmeyen bir insanım. Neler olacağını ilerde görürüz. Daha 4 yıla çok var o zamana kadar bakalım" diye konuştu.

"BEN BUNA BOZULDUM"

Galatasaray'da başkanlık seçiminden önce Dursun Özbek'le arasında geçen sohbeti anlatan Ergin Ataman, "Dursun Özbek döneminde 2016'da Galatasaray'dan ayrılırken sözleşmem bitmişti ve sözleşmem yenilenmedi. Gönderilmedim o dönemde. Verilen çok önemli sözler tutulmadığı için ben ona karşı kırgındım. Euroleague'de şampiyon olduktan sonra beni tebrik etme nezaketinde bulundu. Konuştuk, buzları erittik. Güzel bir sohbetimiz oldu. Daha sonra bir kez daha karşılaştık, yüz yüze konuştuk. Başkanlık seçiminden bir hafta önceydi, kendisine 'başkanlık size yeniden geliyor' dedim. 'Bakacağız' hocam dedi. Esprili olarak 'Dursun Başkan siz bir 4 sene daha yapın, ben 4 sene sonra geliyorum zaten' deyince biraz başkanın yüzünü asıldığını gördüm ben. 'Aman hocam sen de başımıza Fatih Terim gibi başkan adayı gibi mi çıkacaksın' dedi. Ben buna bozuldum mesela. Çıkarım ben, ben de bir genel kurul üyesi olarak başkanlığı düşünebilirim. 'Nasıl olur da Ergin Ataman başkanlığı düşünür' gibi bir ifade gördüm, ben buna üzüldüm. Orada da anladım ki Galatasaray'ın içindeki bir kısım bizleri dışarıda tutmak için çok kenetlenmiş vaziyette. O yapı değişmeden ben oraya girmem" dedi.

"BANA ÇOK BÜYÜK KATKISI OLDU"

"Zeljko Obradovic'i özlüyor musunuz" sorusuna Ergin Ataman, "Görüşüyoruz. Belgrad'a gittiğimde konuşuyoruz. Şampiyon olduğumuzda hemen arıyor Obradovic tebrik etmek için. Bana çok büyük katkısı oldu. Onunla rekabet edebilmek beni son derece geliştirdi. Obradovic, Avrupa basketbolunun en önemli antrenörü. Kişiliğinde de çok sevdiğim ve saydığım bir kişilik" cevabını verdi.