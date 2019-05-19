Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe'yi farkla geçerek tarihinde ilk kez finale kalan Anadolu Efes, CSKA karşısında şampiyonluk arayacak.

Bu akşam oynanacak dev final öncesinde başantrenör Ergin Ataman, tıpkı daha önceki maçlarda olduğu gibi Tweet atarak, kazanacaklarına dair olan inancını ortaya koydu.

İlk olarak Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanan maç öncesinde 'Kazanan Efes olacak' diye Tweet atan Ataman, bugün de ''Bugün hayal edebiliyorsak ATAM, 100 yıl once O GÜN BU GÜN deyip başlattığın İSTİKLAL mücadelemizin sayesindedir. Bizde milletimizin kalp atışlarını hissederek dünyanın gözü önünde O GÜN BU GÜN diyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz! En büyük kupa TÜRKİYE'ye gelecek!'' diye yazdı.