Ergin Ataman: Yine kazanan taraf olacağız

Turkish Airlines Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30'da evinde İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele öncesi başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Barcelona'nın çok zorlu bir rakip olduğunu belirten Ergin Ataman, kazanan taraf olacaklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Barcelona ile geçtiğimiz sezonki Euroleague finali sonrasındaki ilk buluşmaya çıkıyoruz. Kadrosunda Nikola Mirotic, Brandon Davies, Sertaç Şanlı ve Kyle Kuric gibi yıldız oyuncular ile birlikte Barcelona, hem bu maçta hem de geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk yolundaki en zorlu rakibimiz. Bu kez taraftarımız ile birlikte sahamızda büyük bir coşku yaratarak yine kazanan taraf olacağız. Barcelona çok zorlu bir rakip ama zorluklar başarının değerini arttıran süslerdir!"