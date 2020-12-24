Ergin Ataman: 'Ümit ediyorum bu geri dönüş olur'

Lacivert-Beyazlılar sadece galibiyet değil aynı zamanda da potansiyelini gösterdi. Temsilcimiz, zirve takipçisi Barcelona'yı son yıllardaki en iyi oyunlarından birini ortaya koyarak 86-79 yendi. Bu sonuçla 16. maçta 8. galibiyetine uzandı. Coach Ergin Ataman özellikle 23 sayıyla oynayan Larkin üzerinden açıklamalarda bulundu: "Son 2 yıldır oynadığımız basketbolu sahaya yansıttık. Larkin oyuna girdikten sonra özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte mükemmel basketbol oynadık. Larkin’in bu maçtaki performansını tüm spor kamuoyu bekliyordu. Bunu en çok biz bekliyorduk. Yıldız oyuncular takımlarını sürüklüyor. Ümit ediyorum ki bu geri dönüş olur. Bu performansını devam ettirir."



